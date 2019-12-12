Американец спасся из тонущей в реке машины благодаря Siri. 18-летний Гаэль Сальседо из штата Айова сумел вызвать спасателей посредством голосового помощника, установленного на его iPhone, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как пишет Mirror, молодой человек ехал в колледж и потерял управление на обледеневшей дороге. Его машина съехала в реку. В панике студент не смог вспомнить, где находится его смартфон. Он закричал в надежде, что голосовой помощник сработает и позвонит в службу спасения. Сервис активизировался и набрал номер 911.

Сальседо рассказал, что отморозил руки и уже не чувствовал ног, когда к нему на помощь приехали спасатели из ближайшего населенного пункта Мэйсон-Сити. Молодого человека отвезли в больницу в состоянии шока, но уже через два часа отпустили домой.

Как сообщалось ранее, в России голосовыми помощниками пользуются 50 миллионов человек. Специалисты опросили несколько тысяч россиян и на основе собранных данных сделали вывод о величине аудитории "умных" ассистентов.