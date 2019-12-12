Акции нефтяной компании из Саудовской Аравии Saudi Aramco на второй день торгов после первичного размещения акций (IPO) замедлили рост, который сохранялся ранее на максимально возможном уровне в 10%, свидетельствуют данные биржи Tadawul.



Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, капитализация одной из крупнейших нефтегазовых компаний мира достигла на старте желанных королевством более $2 трлн, но удержаться на этой отметке она все же не смогла



Превысить отметку в $2 трлн компания смогла сразу в первые минуты своей второй торговой сессии. Рост стоимости ценных бумаг Saudi Aramco достигал 9,94% - до 38,7 риала за акцию (около $10,32). Таким образом, капитализация нефтяного гиганта в этот момент составляла $2,064 трлн.



Однако завершились торги более скоромным ростом стоимости акций Saudi Aramco - на 4,55%, до 36,8 риала (около $9,8). Это соответствует капитализации компании в $1,962 трлн. При этом объем торгов акциями Saudi Aramco на 12 декабря составил 15,87 млрд риалов (примерно $4,23 млрд) против 1,11 млрд риалов (около $300 млн) в первый день.



В ходе IPO Саудовская Аравия продала инвесторам 1,5% акций компании за $25,6 млрд. При этом еще 450 млн акций, или 15% от предложения, были отведены под опцион доразмещения (для стабилизации котировок акций после IPO).



Исходя из цены размещения, компания была оценена примерно в $1,7 трлн, став самой дорогой в мире и с большим отрывом опередив американскую Apple, чья рыночная капитализация - около $1,2 трлн.



Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Сальман аль-Сауд после объявления итогов IPO заявлял об ожиданиях, что скоро Saudi Aramco будет стоить на рынке более $2 трлн.

