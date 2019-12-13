https://news.day.az/world/1185048.html Мальчик, съехавший с горки, заполучил модную причёску - ВИДЕО
Мальчик, съехавший с горки, заполучил модную причёску - ВИДЕО
Этот симпатичный ребёнок, решивший прокатиться с горки, приехал вниз совершенно другим человеком.
Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, aккуратные волосы мальчика к концу поездки больше всего напоминали то, что в народе шутливо именуют "взрывом на макаронной фабрике".
Конечно, речь идёт не о каких-то чудесах, а о статическом электричестве, образовавшемся от трения. Так что можно с уверенностью сказать, что модная причёска на голове малыша долго не продержится.
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