Этот симпатичный ребёнок, решивший прокатиться с горки, приехал вниз совершенно другим человеком.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, aккуратные волосы мальчика к концу поездки больше всего напоминали то, что в народе шутливо именуют "взрывом на макаронной фабрике".

Конечно, речь идёт не о каких-то чудесах, а о статическом электричестве, образовавшемся от трения. Так что можно с уверенностью сказать, что модная причёска на голове малыша долго не продержится.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.