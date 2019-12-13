Американские туристы, завтракавшие в буфете под открытым небом, на территории национального заповедника в Замбии, вынуждены были прервать свою трапезу из-за наглых незваных гостей, нагрянувших в закусочную.

Два слона со слонёнком, воспользовавшись гостеприимством людей, проникли в кафе и употребили в пищу обнаруженные на столах съестные припасы.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77.com, туристы по всей видимости были предупреждены о том, как нужно себя вести во время близких встреч с представителями дикой фауны, чтобы не разозлить и не испугать их.

Один из путешественников запечатлел членов туристической группы, спокойно сидящих за столом, пока слоны в поисках пищи скидывали посуду на землю.

В итоге, спустя несколько минут слоновье семейство, к несказанной радости туристов, покинуло заведение знакомым маршрутом.

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