В Краснокаменске (Забайкальский край России) суд вынес приговор акушеру-гинекологу краевой больницы №4. Его признали виновным в причинении тяжкого вреда здоровью новорожденного. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Российскую газету".

Инцидент произошел в январе 2018 года. Врач допустил серьезную ошибку при оказании медпомощи местной жительнице.

Она рожала естественным путем, в то время как по всем показаниям необходимо было делать кесарево сечение.

В результате ребенок получил тяжкий вред здоровью и стал инвалидом.

Акушер свою вину не признал. Его приговорили к двум с половиной годам ограничения свободы, кроме того врач не сможет заниматься врачебной деятельностью по профилю в течение двух лет.