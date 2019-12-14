Этот огонёк в ночном небе сразу привлёк внимание Хосе Пенья и его приятеля, ведь он как будто играл в прятки, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Жители Айдахо (США) решили снять на видео этот НЛО, который то исчезал, то вновь появлялся. В итоге светящаяся точка окончательно пропала, но расстраиваться было рано. Посмотрев направо, Хосе и его друг увидели ещё один НЛО. Поскольку очевидцы ехали на машине, то они устроили нечто вроде погони или охоты за этим светом в небе, но, конечно, не особенно преуспели - странный объект тоже пропал из поля зрения.

Зрителям понравился видеоролик, который вскоре появился в интернете. Не все, правда, уверены, что мы имеем дело с кораблями пришельцев, но многие согласны, что зрелище было и впрямь необычным.

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