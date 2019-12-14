Шагил Срикуттан, работающий ночным сторожем в правительственном учреждении в индийском штате Керала, пожалел 3-метрового питона, упавшего в глубокий колодец.

Приятели спасателя вызвались помочь ему и держали верёвку, по которой молодой человек спустился в искусственный резервуар. Затем индийцу удалось преодолеть сопротивление со стороны угодившей в плен змеи, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

В итоге, позволив питону обмотаться вокруг тела, Шагил Срикуттан начал своё возвращение на верх. Но практически в самом конце пути индиец не удержался и вместе с рептилией упал в колодец.

Со слов автора видеоролика, который прервал съёмку, чтобы помочь вытащить своего друга, вторая попытка была более удачной и пережившего не самые приятные моменты в жизни питона выпустили в дикой природе.

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