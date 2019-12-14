https://news.day.az/world/1185395.html Умышленный поджог дома на Тайване привел к гибели семи человек - ВИДЕО
Умышленный поджог дома на Тайване привел к гибели семи человек - ВИДЕО
Семь человек погибли, еще двое пострадали в пожаре, который произошел в городе Тайанане на юге Тайваня, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Трагедия произошла по вине 21-летнего мужчины, который поджег две пятилитровые канистры с бензином в жилом доме.
Сам поджигатель добровольно сдался властям.
Отметим, что на момент возникновения пожара в здании находились 46 человек, 37 из них были эвакуированы.
Пострадавших госпитализировали. Ведется следствие.
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