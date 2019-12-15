Житель Германии украсил дом 350 новогодними елками и пошел на рекорд
Житель Германии Томас Йеромин украсил свой дом площадью 100 квадратных метров 350 рождественскими елями. Мужчина готовится установить мировой рекорд, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Коллекционировать искусственные рождественские елки Йеромин начал 8 лет назад - тогда он решил не убирать дерево после окончания праздников, а в следующем году добавил еще несколько. После этого, по его признанию, "остановиться не получилось".
Такого количество елок, украшенных игрушками, нет ни у кого в мире, однако в Книгу рекордов Гиннесса попасть мужчине пока не удалось, сообщает ТАСС.
Увлечение рождественскими елями чуть не стоило Йеромину семейной жизни - жена поначалу категорически не поддержала увлечение мужа. Однако позже женщина смирилась и даже периодически помогает супругу украшать новые деревья.
Стоимость коллекции Йеромина составляет от 25 до 20 тысяч евро, но он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует разместить у себя дома еще 150 елок.
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