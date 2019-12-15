Коллекционировать искусственные рождественские елки Йеромин начал 8 лет назад - тогда он решил не убирать дерево после окончания праздников, а в следующем году добавил еще несколько. После этого, по его признанию, "остановиться не получилось".

Такого количество елок, украшенных игрушками, нет ни у кого в мире, однако в Книгу рекордов Гиннесса попасть мужчине пока не удалось, сообщает ТАСС.

Увлечение рождественскими елями чуть не стоило Йеромину семейной жизни - жена поначалу категорически не поддержала увлечение мужа. Однако позже женщина смирилась и даже периодически помогает супругу украшать новые деревья.

Стоимость коллекции Йеромина составляет от 25 до 20 тысяч евро, но он не собирается останавливаться на достигнутом и планирует разместить у себя дома еще 150 елок.