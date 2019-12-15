Сын российской певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью за неделю аварию. Об этом он сам сообщил в своем Instagram-аккаунте.

"Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то", - написал он, выложив в сторис видео с места очередного ДТП, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

При этом молодой человек подчеркнул, что автомобили лишь слегка задели друг друга и участники аварии решили не вызывать сотрудников ГИБДД. По словам Шульгина, его машина получила легкие повреждения. "Только рамку номерную надо поменять", - пояснил он.

Первое ДТП с участием Арсения Шульгина произошло 8 декабря. Его автомобиль занесло, когда он со своей девушкой ехал из Москвы в Санкт-Петербург по трассе М-11 "Нева". 13 декабря сын Валерии снова попал в аварию: в такси, на котором он ехал, выписавшись из больницы после предыдущего ДТП, врезался автобус.