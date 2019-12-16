В американском городе Шарлотта сотрудник банка украл $88 тыс. и похвастался приобретением в соцсети. Об этом сообщает WIVB, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, 29-летний Арландо Хендерсон опубликовал фото с пачками денег, а также снимок, где он изображен у белого дорогого автомобиля на фоне Голливуда.

Полиция смогла обнаружить злоумышленника благодаря сделанным кадрам. Хендерсона задержали.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 30 лет, а также штраф в размере $1 млн.