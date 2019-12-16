https://news.day.az/world/1185798.html Австралийские спасатели сняли чудовищный пожар "изнутри" - ВИДЕО
Австралийские спасатели сняли чудовищный пожар "изнутри" - ВИДЕО
Кадры из Австралии, которые едва не стали последними для этой группы спасателей.
Они боролись с лесными пожарами, которые терзают страну уже почти месяц, и внезапно попали в огромный огненный вихрь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
В той части, где они работали, резко поднялся ветер и образовалась огненная воронка. Языки пламени проносились у них прямо над головами.
Каким-то чудом спасателям удалось выбраться из ловушки. Уже сгорели десятки тысяч гектаров леса и погибли около 500 коал.
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