Кадры из Австралии, которые едва не стали последними для этой группы спасателей.

Они боролись с лесными пожарами, которые терзают страну уже почти месяц, и внезапно попали в огромный огненный вихрь, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

В той части, где они работали, резко поднялся ветер и образовалась огненная воронка. Языки пламени проносились у них прямо над головами.

Каким-то чудом спасателям удалось выбраться из ловушки. Уже сгорели десятки тысяч гектаров леса и погибли около 500 коал.

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