Самая большая в мире бутылка односолодового виски Tomintoul - высотой 1,5 метра и емкостью 105,3 литра - продана на аукционе Just Whisky в Шотландии за £15 тыс. ($20 тыс.) в рамках рождественских торгов. Об этом сообщает в понедельник британская вещательная корпорация BBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бутыль напитка 14-летней выдержки закупорена 20-сантиметровой пробкой, и ее содержимое можно разлить в 150 стандартных бутылок. Она была изготовлена в августе 2009 года на вискарне Tomintoul командой из 14 человек. Семь лет назад эта бутылка была выставлена в Шотландском центре наследия виски в Эдинбурге и оценена в £5 тыс. ($6,6 тыс.).

"Время от времени появляется возможность приобрести действительно уникальную бутылку виски, и это как раз один из таких случаев", - отметил директор и соучредитель торгового дома Just Whisky Грэм Крэйн.

Ранее дом Whisky Auctioneer выставил на торги в шотландском городе Перт самую крупную частную коллекцию виски из США - 3,9 тыс. бутылок в основном односолодового напитка. Коллекция, включающая редчайшее виски таких брендов, как Bowmore и Springbank, а также Stromness и Dallas Dhu, выпуск которых уже прекращен, предварительно оценена в £8 млн (почти $9,5 млн). Она продается семьей умершего в 2014 году предпринимателя из штата Колорадо Ричарда Гудинга, который собирал коллекцию в течение 20 лет.

Среди лотов и бутылка желанного для коллекционеров всего мира редчайшего шотландского виски 60-летней выдержки Macallan с особой этикеткой, созданной современным итальянским художником поп-арта Валерио Адами.

Всего в 1986 году были изготовлены 12 бутылок такого односолодового виски, подвергнутого дистилляции в 1926 году, для "самых ценных клиентов", и на данный момент неизвестно, сколько из них сохранилось. В октябре на торгах английского дома Sotheby's в Лондоне одна из них ушла с молотка за рекордную сумму £1,5 млн ($1,78 млн) при предварительной оценке в £450 тыс. ($534 тыс.).