Пёс утопил автомобиль своего хозяина в Китае - ВИДЕО
10 декабря владелец магазина, находящегося в городе Синьган (провинция Чжэцзян, КНР), оставив в салоне собаку, лишился своего транспортного средства.
Пёс каким-то образом сбил переключатель скоростей и тем самым привёл в движение автомобиль, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Со слов владельца умного животного, он в тот злополучный день оставил своего питомца в машине, а сам намеревался отнести коробку в магазин. Но не успел и услышав всплеск, обнаружил свой автомобиль плывущим по местному водоёму.
Видеокамера наружного наблюдения запечатлела момент катастрофы, а затем спасательную операцию, предпринятую китайцем, чтобы спасти четвероногого виновника происшествия.
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