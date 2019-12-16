Принц Уэльский намерен присоединиться к другим мировым лидерам на мероприятии, посвященном 75-летию освобождения советскими властями концлагеря Освенцима-Биркенау, передает Day.Az со ссылкой на stmegi.com.

Кроме того, недавно на королевский визит намекнул новый посол Великобритании в Тель-Авиве Нил Уиган.

Масштабные памятные мероприятия к этой дате состоятся в январе 2020 года в Израиле.

Принц Уэльский - давний друг еврейской общины, две недели назад он устроил прием для представителей общины в Букингемском дворце.

Выступая на мероприятии, он отметил, что "по мере своих возможностей" вносит свой вклад в признание еврейской общины, от проведения мероприятий, посвященных памяти жертв Холокоста, до помощи в строительстве и открытии еврейского общинного центра в Кракове, где наследник британского престола прикрепил мезузу.

В последний раз Чарльз посещал Израиль в сентябре 2016 года, приехав на похороны Шимона Переса, до этого в 1995 году он провожал в последний путь убитого еврейским экстремистом Игалем Амиром израильского премьера Ицхака Рабина. Если январский визит Чарльза в Израиль подтвердится в ближайшее время, он станет третьим по счету.