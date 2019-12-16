В результате инцидента воздушное судно приземлилось в Манчестере. Пассажиры вылетели в пункт назначения на следующий день.

Утечка топлива из летящего самолета попала на видео. Воздушное судно выполняло рейс Париж - Чикаго, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Как видно на ролике, опубликованном в Twitter, самолет в результате ЧП был вынужден приземлиться в британском Манчестере.

По словам пользователя Сети, который стал очевидцем ЧП, пассажиров воздушного судна после посадки направили в Лондон в четырех часах езды от места приземления, чтобы поселить на ночь в гостинице. На следующее утро все они вылетели новым рейсом.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.