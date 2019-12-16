В 2019 году заблокированы более 12 тысяч зарубежных сайтов, угрожающих интересам России, сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"В 2019 году удалось прекратить использование для нанесения ущерба нашей стране более 12 тысяч зарубежных информационных ресурсов. На территории Российской Федерации по запросу наших иностранных партнеров было прекращено использование более 7 тысяч таких ресурсов", - сказал Мурашов на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам создан приказом директора ФСБ осенью 2018 года. Центр координирует работы по обнаружению, предупреждению и ликвидации последствий компьютерных атак на объекты критической информационной инфраструктуры в России и реагированию на компьютерные инциденты.