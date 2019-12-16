Законопроект об осуществлении Brexit планируется вынести на рассмотрение нового состава Палаты общин британского парламента в пятницу, 20 декабря. Об этом заявил в понедельник официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы планируем начать процесс утверждения билля о выходе из ЕС до Рождества, планируется вынести его на рассмотрение парламента в пятницу", - сказал сотрудник премьерской канцелярии, слова которого приводит агентство Reuters.