Совет директоров Boeing решает судьбу лайнера 737 Max. Решение может быть принято уже в понедельник. Полная остановка производства может быть эффективнее, чем доработка лайнера, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Boeing в ближайшее время объявит решение о дальнейшем сокращении или остановке производства 737 Max из-за сохраняющейся неопределенности возвращения скандального самолета в эксплуатацию, сообщила The Wall Street Journal.



Репутационные издержки оказались сильнее, чем ожидалось: крупнейшие авиакомпании мира переходят от заказов самолетов Boeing к заказам лайнеров Airbus. На днях австралийская авиакомпания Qantas вместо Boeing выбрала самолеты Airbus для своих сверхдальних перелетов.

Глава Federal Aviation Administration (FAA) Стив Диксон заявил CNBC на прошлой неделе, что авиационные власти США, скорее всего, не будут анонсировать возвращение 737 Max до некоторого времени в 2020 г. В итоге регулятор разрушил любые надежды Boeing вернуть самолет в эксплуатацию к концу этого года.



Компания неоднократно предупреждала инвесторов о возможности сокращения производства самолетов 737 Max или временного закрытия производственной линии, если запрет на полеты лайнера продлится дольше, чем ожидалось.



Генеральный директор Boeing Деннис Муйленбург заявил, что приостановка производства может быть "более эффективной", чем очередное снижение производства.



Авиакомпании в разных странах начали отказываться от заказов 737 Max после двух смертельных катастроф в течение пяти месяцев и неспособности Boeing исправить ситуацию.



Одновременно регуляторы в разных странах ввели запреты на полеты некогда популярного самолета.