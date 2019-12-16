Британская компания разрешила работникам брать "похмельные" отгулы
Британская компания предложила своим работникам брать выходные на случай похмелья. Как сообщает BBC News, такую практику ввело одно из маркетинговых агентств, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
19-летняя сотрудница агентства по имени Элли рассказала, что уже брала два отгула после посиделок с друзьями и еще три после того, как ей пришлось работать ночью.
"Это дает возможность быть честным, дает возможность не врать начальству", - отметила девушка. Также, по ее словам, возможность взять отгулы уравнивает бездетных сотрудников с теми, у кого есть дети, поскольку последние зачастую просят предоставить им дополнительные выходные в связи с нуждами детей.
Руководитель компании The Audit Lab, в которой работает Элли, Клэр Кромптон, пояснила, что позволяет своим подчиненным работать из дома, если они не в состоянии выйти в офис после вечеринки.
"Мы хотели предложить что-нибудь молодежи, миллениалам, которые часто ходят по барам в середине недели", - отметила Кромптон. Однако, по ее словам, это не значит, что работники могут брать отгулы по два-три раза в неделю и пропускать встречи с клиентами. Руководитель компании отметила, что надеется на ответные шаги со стороны подчиненных: в частности, на то, что они будут посещать корпоративные мероприятия по окончании рабочего дня.
Кромптон также уверена, что подобные послабления для сотрудников формируют доверительные отношения в коллективе.
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