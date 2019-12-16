Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование 75-летия Дня Победы в Москву, сообщила в интервью "Эхо Москвы" посол Франции в РФ Сильви Берманн, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"И президент (Франции Эммануэль Макрон - ред.) сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - сказала Берманн.