https://news.day.az/world/1185984.html Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Макрон приедет в Москву на празднование Дня Победы
Президент Франции Эммануэль Макрон приедет на празднование 75-летия Дня Победы в Москву, сообщила в интервью "Эхо Москвы" посол Франции в РФ Сильви Берманн, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"И президент (Франции Эммануэль Макрон - ред.) сказал, что он будет присутствовать 9 мая на Дне Победы в Москве", - сказала Берманн.
По ее словам, Макрон уже дал положительный ответ.
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