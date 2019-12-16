Министр по делам семьи и молодежи Германии Франциска Гиффей заявила, что шведская активистка Грета Тунберг потеряла "пару пунктов доверия" из-за скандала вокруг ее поездки на поезде Deutsche Bahn.

Накануне Тунберг и Deutsche Bahn оказались в центре дискуссии в немецких соцсетях. Причиной дискуссии послужила фотография шведской активистки, на которой она запечатлена сидящей на полу в поезде, рядом с багажным отсеком в вагоне. Обнародованная самой Тунберг в соцсетях фотография вызвала волну критики в ее адрес после того, как Deutsche Bahn припомнили, что вообще-то у активистки есть билет в первом классе, который включал в себя все дополнительные услуги для пассажиров данной категории.

"Это, конечно, не хорошая ситуация. Я считаю, что за каждой картинкой кроется какая-то история. Она не рассказала вторую часть истории, возможно, она знает почему. Да, в некотором смысле это инсценировка", - заявила министр, выступая в ток-шоу издания Bild.

Отвечая на вопрос, как ситуация может сказаться на доверии к активистке, министр отметила, что "в некоторым смысле, что можно видеть в дискуссиях сегодня, это уже стоило пары пунктов доверия".

В то же время она добавила, что считает Тунберг "личностью, достойной уважения".

"Я считаю достойным уважения, когда человек в таком юном возрасте может продвигать идеи, в которых он глубоко убежден. Я считаю это достойным внимания. Я думаю также, что она не одна, ей, как человеку, двигающему вещи вперед, нужен кто-то, кто бы ей помогал", - заявила она.