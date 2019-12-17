https://news.day.az/world/1186041.html У берегов Марокко затонуло судно с мигрантами - много погибших
У берегов Марокко затонуло судно с мигрантами - много погибших
Судно с мигрантами из стран Африки, направлявшееся в Испанию, затонуло у берегов Марокко, погибли семь человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", еще 70 человек были спасены и доставлены на марокканскую территорию.
В числе выживших - 10 женщин и ребенок. Им оказывают медицинскую помощь.
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