Судно с мигрантами из стран Африки, направлявшееся в Испанию, затонуло у берегов Марокко, погибли семь человек, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает арабский спутниковый телеканал "Аль-Арабия", еще 70 человек были спасены и доставлены на марокканскую территорию.

В числе выживших - 10 женщин и ребенок. Им оказывают медицинскую помощь.