Компания Boeing намерена с января 2020 года на время прекратить выпуск самолетов Boeing 737 MAX.

Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По словам ее источников, в последнее время компания производила ежемесячно примерно 40 самолетов этого типа. В резерве Boeing к настоящему времени находится около 400 этих авиалайнеров.

Издание пока не поясняет, как долго может продлиться приостановка производства Boeing 737 MAX. Данный шаг может привести к сокращению числа рабочих мест в компании, констатируется в публикации. Официальные комментарии со стороны Boeing пока не поступали.

Эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после двух катастроф. 10 марта в Эфиопии разбился Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, погибли 157 человек. 29 октября 2018 года жертвами крушения самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии стали 189 человек.

Руководство Boeing признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они разбились, имел место сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза, по соображениям безопасности приостановили эксплуатацию самолетов данной серии.