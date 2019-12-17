Первый этап договоренности США и Китая об урегулировании торговых споров будет окончательно согласован "в течение пары недель".

Об этом сообщил в понедельник журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"В действительности самым крупным [оставшимся] моментом является перевод. Сделка готова. Однако перевод чрезвычайно важен", - заявил американский лидер, комментируя достижение Пекином и Вашингтоном соглашения о решении ряда острейших торговых споров, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер ранее подтвердил, что в рамках достигнутых договоренностей Трамп согласился на неопределенный срок отказаться от повышения таможенных пошлин на китайские товары, которое должно было произойти 15 декабря. Он также пояснил, что соглашение будет подписано в начале января, скорее всего, торгпредами обеих стран, а не главами государств, как планировалось ранее. Как рассчитывает Лайтхайзер, достигнутые договоренности позволят увеличить объем американского импорта в Китай на $200 млрд за двухлетний период, а также сократить размер торгового дефицита США.

Соглашение, о достижении которого было объявлено 13 декабря, является бессрочным. Как отметил Лайтхайзер, пониженные американские пошлины на китайскую продукцию о вступят в силу через 30 дней после подписания соглашения.