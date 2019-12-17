Европейский рынок установил абсолютный рекорд - индекс Stoxx Europe 600 достиг исторического максимума в 416 пунктов на фоне новостей о возможном заключении соглашения между США и Китаем в рамках торговой войны, следует из данных торгов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, лидерами роста стали акции добывающих и финансовых компаний. Также рост продемонстрировали основные американские индексы акций и фьючерсов (контрактов на покупку и продажу активов в будущем по фиксированной цене) на них, пишет Bloomberg. Участники рынка отреагировали на заявления Пекина и Вашингтона.

Азиатские биржи показали равнонаправленные результаты, при этом китайский юань укрепился под влиянием данных о промышленном производстве и растущих розничных продажах. Британский фунт, напротив, потерял в цене после публикации статистики о слабом росте производства в США.

13 декабря представители США и Китая заявили о готовности заключить первую часть соглашения, которое должно привести к перемирию в торговой войне. По словам торгового представителя США Роберта Лайтхайзера, Пекин в будущем нарастит объем закупок американской сельскохозяйственной продукции до 50 миллиардов долларов в год. При этом китайская сторона не подтвердила эти данные.