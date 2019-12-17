Камский автомобильный завод к своему 50-летнему юбилею представил тягач нового поколения КамАЗ-54901 Continent. Видео опубликовано на канале завода в Youtube.

Как отмечает производитель, тягач предназначен для одного водителя, помощь которому будет оказывать система "Highway Pilot". Она будет отвечать за экстренное торможение, автономный и полуавтономный режим движения, перестроения в полосе и другие действия, передает Day.Az со ссылкой на ria.ru.

Новый грузовик оснащен улучшенным двигателем P-6 и электрической установкой. Благодаря гибридному двигателю удалось значительно снизить расход топлива, подчеркнули в компании.

В салоне тягача предусмотрены расширенное спальное место, СВЧ печь, холодильник, мультиварка, умывальник и другие удобства.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.