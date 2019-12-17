Правительство премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона планирует законодательно исключить возможность продления переходного периода после Brexit. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил в понедельник вечером в эфире телеканала ITV его политический обозреватель Роберт Пестон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, соответствующие изменения были внесены в законопроект о Brexit, который в пятницу будет рассмотрен новым составом Палаты общин. Поправки предполагают, что переходный период завершится 31 декабря 2020 года и не будет продлеваться вне зависимости от итогов торговых переговоров с ЕС.

Установление жестких сроков переходного периода соответствует программе, озвученной Консервативной партией в предвыборном манифесте. При этом, как отметил Пестон, внушительная победа на последних парламентских выборах обеспечила Джонсону возможность беспрепятственно провести такое законодательное изменение через Палату общин. Обозреватель считает, что этот шаг должен позволить премьеру форсировать переговоры с ЕС о сделке по Brexit, поскольку четко обозначит европейцам альтернативу Brexit со сделкой.

Пестон подчеркивает, что такие изменения законопроекта - в большой степени символический жест, поскольку впоследствии в текст принятого закона можно будет внести поправки. Тем не менее такой шаг продемонстрирует серьезность намерений правящей Консервативной партии, которая ранее неоднократно обещала, что новые условия торговых отношений с ЕС будут согласованы в 2020 году. По сообщению агентства Reuters, на фоне такой новости фунт стерлингов во вторник в начале азиатских торгов ослаб на 0,7%.

Палата общин начнет работу в обновленном составе во вторник, 17 декабря. Члены правительства Джонсона неоднократно заявляли, что попытаются как можно скорее утвердить в парламенте необходимые для проведения Brexit законы. Британские политические обозреватели предполагают, что для этого могут быть сокращены рождественские парламентские каникулы и назначены дополнительные заседания в выходные дни.

Согласно тексту достигнутого в октябре соглашения о Brexit, переходный период может быть однократно продлен на срок не более двух лет. Как полагают многие британские эксперты, на заключение соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС одного года будет мало. В конце октября главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что некоторые аспекты будущих отношений между Лондоном и Брюсселем придется согласовывать два-три года, а возможно, дольше. При этом в течение переходного периода Великобритания, несмотря на Brexit, продолжит платить взносы в бюджет ЕС и нести другие финансовые обязательства, однако будет пользоваться большинством преимуществ члена сообщества, потеряв при этом право голоса в ЕС.