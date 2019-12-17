https://news.day.az/world/1186090.html В Ереване ограблена машина посла Грузии
В Ереване ограблена машина посла Грузии
В период с 13 декабря, 23:30 по 14 декабря, 11:30 неизвестное лицо (или лица) у одного из зданий по улице Туманяна административного района Кентрон Еревана сняло боковые зеркала с автомобиля марки Mercedes с номерными знаками 14 D 001 AM. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
На место преступления прибыла оперативная группа центрального отдела полиции во главе с сотрудником отдела дознания, который подготавливает материалы по факту дела.
По сведениям СМИ, указанный автомобиль зарегистрирован на балансе посольства Грузии в Армении и обслуживает посла.
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