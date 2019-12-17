В период с 13 декабря, 23:30 по 14 декабря, 11:30 неизвестное лицо (или лица) у одного из зданий по улице Туманяна административного района Кентрон Еревана сняло боковые зеркала с автомобиля марки Mercedes с номерными знаками 14 D 001 AM. Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

На место преступления прибыла оперативная группа центрального отдела полиции во главе с сотрудником отдела дознания, который подготавливает материалы по факту дела.

По сведениям СМИ, указанный автомобиль зарегистрирован на балансе посольства Грузии в Армении и обслуживает посла.