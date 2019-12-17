Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor планирует в 2020 году продать по всему миру 10,77 млн машин. Это слегка превышает намеченный на текущий год показатель в 10,72 млн автомобилей, говорится в официальном сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В эти цифры включены также машины, реализованные на рынке производителем мини-автомобилей Daihatsu Motor и выпускающей грузовики Hino Motors, которые входят в группу Toyota.

В настоящее время она находится на втором месте в мире по сбыту автомобилей, уступая только группе Volkswagen.