https://news.day.az/world/1186120.html Toyota намерена продать в 2020 году почти 10,8 млн машин
Toyota намерена продать в 2020 году почти 10,8 млн машин
Крупнейшая в Японии автомобилестроительная корпорация Toyota Motor планирует в 2020 году продать по всему миру 10,77 млн машин. Это слегка превышает намеченный на текущий год показатель в 10,72 млн автомобилей, говорится в официальном сообщении компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В эти цифры включены также машины, реализованные на рынке производителем мини-автомобилей Daihatsu Motor и выпускающей грузовики Hino Motors, которые входят в группу Toyota.
В настоящее время она находится на втором месте в мире по сбыту автомобилей, уступая только группе Volkswagen.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре