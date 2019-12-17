В Турецкой провинции Анталья неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники работников банка, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщатся что, в заложниках у вооруженного преступника, по предварительным данным, находятся 10 человек, среди которых есть и клиенты банка, передает Day.Az.

По данным СМИ, полиция начала операцию по освобождению заложников.

О других деталях происшествия не сообщается.