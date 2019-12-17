https://news.day.az/world/1186132.html Неизвестный в Турции взял в заложники работников банка
Неизвестный в Турции взял в заложники работников банка
В Турецкой провинции Анталья неизвестный вооруженный мужчина взял в заложники работников банка, пишет во вторник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
Сообщатся что, в заложниках у вооруженного преступника, по предварительным данным, находятся 10 человек, среди которых есть и клиенты банка, передает Day.Az.
По данным СМИ, полиция начала операцию по освобождению заложников.
О других деталях происшествия не сообщается.
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