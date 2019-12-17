Парламент Сирии в понедельник одобрил законопроекты о контрактах с двумя российскими нефтяными компаниями по геологоразведке на трех блоках нефтяных месторождений, сообщила пресс-служба парламента, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Парламент обсудил законопроекты о контрактах с российской компанией "Меркурий" на геологоразведку и добычу нефти на блоках 7 и 19 от 2 сентября и утвердил их в качестве законов.

Также парламент одобрил законопроект о контракте с компанией "Вилада" о геологоразведке и добыче нефти на блоке 23.

Министр нефти Сирии Али Ганем сообщил, что 23-й блок площадью в 2159 квадратных километров расположен к северу от Дамаска. По словам Ганема, сотрудничество с компанией

"Меркурий" началось в рамках протокола межправительственной комиссии в Сочи в 2017 году, потом переговоры велись о работе на "месторождениях к северо-востоку от Евфрата". Блок 7 расположен в Заевфратье и занимает площадь в 9531 квадратный километр.

Министр сообщил, что запасы на каждом блоке составляют не менее 250 миллиардов кубометров газа.