12 декабря момент падения пластикового резервуара на обочину дороги попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной на узкой улице в Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Женщина с двумя детьми, собирающаяся перейти на другую сторону дороги, вовремя остановилась и оказалась практически на месте падения массивной пластиковой бочки.

После падения резервуара близко с семейством, женщина изменила маршрут следования и поспешила уйти подальше от опасного места.

Видеоролик, опубликованный в ТikТоk, по всей видимости был озвучен малолетним участником инцидента, пережившим падение массивной бочки.

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