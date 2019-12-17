Упавшая с крыши бочка, чудом не задела женщину с детьми - ВИДЕО
12 декабря момент падения пластикового резервуара на обочину дороги попал в объектив камеры наружного наблюдения, установленной на узкой улице в Саудовской Аравии, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Женщина с двумя детьми, собирающаяся перейти на другую сторону дороги, вовремя остановилась и оказалась практически на месте падения массивной пластиковой бочки.
После падения резервуара близко с семейством, женщина изменила маршрут следования и поспешила уйти подальше от опасного места.
Видеоролик, опубликованный в ТikТоk, по всей видимости был озвучен малолетним участником инцидента, пережившим падение массивной бочки.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре