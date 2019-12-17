Какой бы весёлой ни казалась шалость на первый взгляд, последствия её могут быть совсем не забавными, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

В этом убедились юные жители Баодина (провинция Хэбэй, Китай). Мальчики посчитали, что будет очень здорово бросить спичку в отверстие крышки люка и посмотреть, что получится. Посмотреть и правда было на что, вот только малолетним хулиганам пришлось несладко, особенно первому, которого сорванной в результате взрыва крышкой подбросило в воздух.

Второму мальчику пришлось тоже испытать не самые приятные мгновения, ведь было непонятно, куда рухнет тяжёлая крышка - к счастью, она приземлилась в стороне. Вообще, обоим шалунам повезло, ведь никто из них не получил серьёзных травм.

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