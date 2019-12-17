https://news.day.az/world/1186235.html Момент падения подростка с четвертого этажа торгового центра - ВИДЕО
Момент падения подростка с четвертого этажа торгового центра - ВИДЕО
15-летний подросток упал с высоты четвертого этажа в одном из ТЦ Йошкар-Олы. На видео видно, как два молодых человека выходят на лестницу. Один из них садится на перила и через секунду теряет равновесие и падает спиной вниз. Юноша успешно прооперирован и сейчас находится в больнице, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре