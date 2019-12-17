15-летний подросток упал с высоты четвертого этажа в одном из ТЦ Йошкар-Олы. На видео видно, как два молодых человека выходят на лестницу. Один из них садится на перила и через секунду теряет равновесие и падает спиной вниз. Юноша успешно прооперирован и сейчас находится в больнице, передает Day.Az со ссылкой на topnews.ru.

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