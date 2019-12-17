Построенная для Романа Абрамовича яхта Ecstasea врезалась в центр управления на причале карибского острова Сан-Мартен. Смотритель успел выпрыгнуть из будки, а судно понесло незначительный ущерб. Прохожие сняли произошедшее на видео, передает Day.Az со ссылкой на forbes.ru.

Яхта Ecstasea стоимостью $75 млн, принадлежащая пакистанскому предпринимателю Альшаиру Фийязу и построенная для российского миллиардера Романа Абрамовича F 10, врезалась в будку смотрителя моста на причале острова Сен-Мартен, сообщает Boat International.

Ecstasea приплыла в лагуну Simpson Bay 15 декабря, пишет издание. Яхта предположительно потеряла управление из-за сильного ветра и течения. Смотровая площадка судна столкнулась с будкой, из которой велось управление мостом, снесла ее и столкнула в воду. Смотритель моста успел выпрыгнуть из будки.

Хотя будка была разрушена, система управления мостом не была повреждена и продолжает работать, пишет Boat International. Сама яхта понесла незначительный ущерб - пользователь Instagram theyachtguy снял ее на видео после инцидента, заметив лишь "несколько небольших царапин".

Ecstasea была построена для Абрамовича испанской компанией GYG, писал Bloomberg. В числе ее проектов - принадлежащая богатейшему человеку Европы Бернару Арно яхта Symphony. В 2010 Абрамович купил Eclipse - самую длинную яхту из принадлежащих российским миллиардерам.

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