Массовые протесты в Гонконге спровоцировали отток капитала в размере до $5 млрд из инвестиционных фондов азиатского финансового центра с апреля, пишет Reuters со ссылкой на данные Банка Англии, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Согласно докладу центробанка о финансовой стабильности, бегство капитала началось после того, как правительство города представило законопроект об экстрадиции. Он впервые позволил бы Гонконгу выдавать подозреваемых юрисдикциям, с которыми у него нет соглашения об экстрадиции, в том числе материковому Китаю.



Демонстрации, спровоцированные законопроектом и продолжающиеся с начала июня, переросли в более широкое продемократическое движение против усиления контроля Пекина над азиатским финансовым центром. Хотя власти Гонконга официально отозвали законопроект об экстрадиции, ситуация в городе остается весьма напряженной.

"Эта политическая напряженность создает риски, учитывая положение Гонконга как крупного финансового центра", - говорится в докладе Банка Англии.

Банк Англии внимательно следит за ситуацией в Гонконге, поскольку британские банки, такие как HSBC и Standard Chartered, также являются ведущими банками в Гонконге.

Аналитики Goldman Sachs в октябре заявили, что в период с июня по август из Гонконга в Сингапур, возможно, были переведены депозиты на сумму около $4 млрд.

Однако Управление денежного обращения Гонконга (HKMA), де-факто центральный банк города, утверждает, нет никаких явных признаков значительного оттока капитала из города.

Как сообщалось ранее, экономика Гонконга в III квартале впала в рецессию впервые со времен мирового финансового кризиса на фоне массовых протестов в городе.

ВВП в июле-сентябре сократился на 3,2% относительно предыдущего квартала, что стало худшим результатом с 2009 года.

В апреле-июле экономика Гонконга сократилась на 0,4%. Сокращение по итогам II квартала подряд соответствует определению технической рецессии.

