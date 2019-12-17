В Новосибирской области отважная сотрудница АЗС дала грабителю отпор шваброй. На видео запечатлено, как он забегает в помещение и сразу пускает в ход перцовый баллончик, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Испуганный охранник бросается на улицу, возможно, хочет позвать на помощь. Налетчик уверен, что ему уже никто не сможет помешать. Но пока он ищет кассу, появляется бойкая женщина, которая, в отличие от коллеги, похоже незнакома с чувством страха и не собирается так легко сдаваться.

Преступник распыляет перцовый газ, размахивает металлической палкой. Но у смелой работницы есть свое оружие.

Несколько ударов шваброй и грабитель бежит прочь. Правда, он все-таки успел забрать деньги из кассы. Сейчас пугливого налетчика ищут полицейские.

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