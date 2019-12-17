Сотни студентов приняли участие в зрелищном мероприятии на территории одного из китайских учебных заведений, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Несколько учащихся продемонстрировали своё умение в прыжках и перепрыгнули через огромный пучок скакалок, сплетённый в единое целое.

Видеоролик с необычным достижением, запечатлённым с верхних этажей учебного корпуса, несколько дней назад был опубликован на странице развлекательного сообщества в Wеibо. Остаётся неизвестным, претендует ли зрелищное мероприятие на какой-либо рекорд.

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