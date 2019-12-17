https://news.day.az/world/1186340.html Зрелищные прыжки через десятки скакалок - ВИДЕО
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Зрелищные прыжки через десятки скакалок - ВИДЕО
Сотни студентов приняли участие в зрелищном мероприятии на территории одного из китайских учебных заведений, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Несколько учащихся продемонстрировали своё умение в прыжках и перепрыгнули через огромный пучок скакалок, сплетённый в единое целое.
Видеоролик с необычным достижением, запечатлённым с верхних этажей учебного корпуса, несколько дней назад был опубликован на странице развлекательного сообщества в Wеibо. Остаётся неизвестным, претендует ли зрелищное мероприятие на какой-либо рекорд.
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