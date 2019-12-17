Злые кусачие собаки - это довольно неприятные создания, и, как может показаться, этому жителю Китая не посчастливилось встретиться с такой хулиганкой.

Незнакомец просто спокойно шёл по улице, неся в руке пакет с булочкой, когда вдруг к нему подошло животное и, решив отобрать угощение, укусило несчастного за руку. Однако, мужчина, требовавший денег на медицинские расходы, слишком поторопился и не учёл то, что на многих улицах установлены камеры видеонаблюдения, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

На записи прекрасно видно, что собака если и заинтересовалась булкой, то только потому, что человек нарочно размахивал пакетом. Кроме того, никакого нападения и уж тем более укуса не было и в помине - незнакомец сам налетел на животное, а после поднял крик. Позже мужчина, которого обвиняют в мошенничестве, рассказал полицейским, что кровоточащую рану на руке получил, нарочно поцарапавшись колючей проволокой. Остаётся лишь порадоваться за собаку, которую чуть было не обвинили в преступлении, которого она и не думала совершать.

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