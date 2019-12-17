Корпоративный долг Китая является "самой большой угрозой" для мировой экономики, предупредил старший экономист Moody's Analytics Марк Занди. Об этом сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Я бы назвал корпоративный долг Китая самой большой угрозой", - сказал Занди, добавив, что он очень быстро растет в Китае.



Многие компании испытывают трудности на фоне замедления экономического роста, вызванного торговой войной и другими факторами, пояснил Занди.



Торговая война препятствует усилиям Китая по сокращению долга, поскольку Пекин ищет способы стимулировать замедляющуюся экономику. В этом году страна более или менее приостановила свои усилия по сокращению доли заемных средств и ввела дополнительные стимулы.