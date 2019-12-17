Крупнейшая в мире по добыче и экспорту нефти Saudi Aramco приобрела у южнокорейской Hyundai Heavy Industries Holdings долю в 17% в нефтеперерабатывающей Hyundai Oilbank за $1,2 млрд. Об этом говорится в сообщении саудовской компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сделка позволит Саудовской Аравии расширить присутствие на ключевых рынках в прибыльных интегрированных нефтеперерабатывающих, химических и сбытовых компаниях, отмечается в сообщении.

Мощность завода составляет 650 тыс. баррелей в сутки, в его состав входят также нефтехимические установки и сеть газовых АЗС.