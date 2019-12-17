https://news.day.az/world/1186380.html Saudi Aramco приобрела долю в НПЗ в Южной Корее
Saudi Aramco приобрела долю в НПЗ в Южной Корее
Крупнейшая в мире по добыче и экспорту нефти Saudi Aramco приобрела у южнокорейской Hyundai Heavy Industries Holdings долю в 17% в нефтеперерабатывающей Hyundai Oilbank за $1,2 млрд. Об этом говорится в сообщении саудовской компании, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Сделка позволит Саудовской Аравии расширить присутствие на ключевых рынках в прибыльных интегрированных нефтеперерабатывающих, химических и сбытовых компаниях, отмечается в сообщении.
Мощность завода составляет 650 тыс. баррелей в сутки, в его состав входят также нефтехимические установки и сеть газовых АЗС.
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