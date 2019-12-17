Позиция администрации США по поводу признания "геноцида армян" не изменилась, несмотря на резолюцию о признании "геноцида", принятую обеими палатами американского конгресса. Об этом говорится в заявлении госдепартамента США, распространенном во вторник, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Резолюция Сената 150. Позиция администрации не изменилась. Наши взгляды отражены в окончательном заявлении президента по этому вопросу от апреля прошлого года", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что ранее 12 декабря сенат Соединённых Штатов вслед за палатой представителей принял резолюцию о признании так называемого "геноцида армян" 1915 года. Резолюция (S.Res.150) была принята практически единогласно.

