Полиция в США с помощью анализов ДНК арестовала подозреваемого в убийстве молодой журналистки, совершенном почти 40 лет назад. Об этом сообщает телеканал Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным следствия, 21-летняя Хелен Прушински была похищена и убита в штате Колорадо. Ее тело со следами сексуального насилия было обнаружено 16 января 1980 года. Девушка, которая хотела стать журналисткой, переехала в Денвер за две недели до убийства, чтобы пройти стажировку на местной радиостанции.



Долгое время у следователей не было никаких ключей для поиска убийцы. Раскрыть преступление помогли современные технологии анализа образцов биологического материала, обнаруженного на теле жертвы.

По обвинению в убийстве девушки в штате Флорида был арестован 62-летний водитель грузовика Джеймс Кертис Клэнтон. Он уже был перевезен в Колорадо и в понедельник появился в суде.

За последнее время это не первый случай, когда американским правоохранителям удается раскрывать преступления, совершенные десятки лет назад, благодаря генетическим тестам.

