Правительство Германии полагает, что санкции США против газопровода "Северный поток - 2" могут затруднить прокладку труб в водах Дании. Об этом во вторник сообщила газета "Бильд" со ссылкой на конфиденциальный документ министерства экономики и энергетики ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство [ФРГ] не исключает, что объявленные санкции будут препятствовать работам по прокладке труб в датской экономической зоне", - цитирует газета документ.