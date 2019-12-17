Германское правительство отреагирует "конкретными мерами" на возможные санкции США в отношении газопровода "Северного потока-2". Об этом сообщило издание Bild со ссылкой на внутренний документ министерства экономики и энергетики ФРГ, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Согласно документу, который есть в распоряжении Bild, правительство ФРГ после подписания законопроекта, который включает в себя санкции против "Северного потока-2", президентом США Дональдом Трампом намерено "тщательно изучить конкретные последствия, которые закон окажет на реализацию проекта "Северный поток-2".



Только после этого будет принято решение "с какими конкретными мерами" реагировать на закон, цитирует издание внутренний документ министерства.



Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

