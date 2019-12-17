Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, два лидера обсудили ситуацию в Ливии и продолжение взаимодействия по Сирии, передает РИА Новости.

В пресс-службе Кремля отметили, что президенты, в частности, затронули "вопросы, связанные с продолжающейся в Ливии эскалацией военного противостояния".

Путин и Эрдоган поддержали посреднические усилия ООН и Германии для прекращения вооруженного конфликта и возобновления мирного диалога.

"Отмечена готовность оказать содействие в налаживании межливийских контактов", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Помимо этого, главы государства "обменялись мнениями по Сирии, в том числе в контексте российско-турецких договоренностей по стабилизации обстановки в Идлибе и на северо-востоке" республики.

Президенты отметили важность наращивания совместных усилий по борьбе с террористическими группировками.