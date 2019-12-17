В Болнисском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, автомобиль врезался в автозаправочную станцию SOCAR.

Как сообщает АПА, автомобиль марки Mercedes-Benz Vito, управляемый жителем местного села Имиргасанлы, потерял управление и въехал в магазин, функционирующий при АЗС.

В результате ДТП пострадал продавец магазина, который был госпитализирован "скорой" в тяжелом состоянии. К месту происшествия привлечены также пожарные.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.