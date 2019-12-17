https://news.day.az/world/1186413.html В Грузии автомобиль протаранил АЗС SOCAR, есть раненый - ФОТО
В Грузии автомобиль протаранил АЗС SOCAR, есть раненый - ФОТО
В Болнисском районе Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, автомобиль врезался в автозаправочную станцию SOCAR.
Как сообщает АПА, автомобиль марки Mercedes-Benz Vito, управляемый жителем местного села Имиргасанлы, потерял управление и въехал в магазин, функционирующий при АЗС.
В результате ДТП пострадал продавец магазина, который был госпитализирован "скорой" в тяжелом состоянии. К месту происшествия привлечены также пожарные.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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