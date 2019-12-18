Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон отметили в ходе телефонного разговора необходимость разрешения кризиса в Ливии политико-дипломатическим путем, сообщает пресс-служба Кремля, передает РИА Новости.

"При обмене мнениями по Ливии президенты отметили необходимость разрешения кризиса политико-дипломатическим путем. В этой связи подтверждена поддержка Россией и Францией посреднических усилий ООН и ФРГ по мирному урегулированию", - говорится в сообщении.

Добавляется, что президенты также рассмотрели некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня.

"Условленно о продолжении контактов на различных уровнях", - отмечается в сообщении.