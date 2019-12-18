Точка зрения о необходимости строить евроатлантическую безопасности только вокруг НАТО - это иллюзия. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье "Соседи по Европе. Россия - ЕС: тридцать лет отношений", опубликованной в среду в "Российской газете".

Как отметил министр, за прошедшие годы многие на Западе стали воспринимать общеевропейскую перспективу "исключительно через призму победы в холодной войне".

"На смену принципам равноправного сотрудничества пришла иллюзия, будто евроатлантическая безопасность должна строиться только вокруг НАТО, а само понятие Европы должно ассоциироваться исключительно с Евросоюзом. Все остальное - некие "концентрические круги" вокруг этих "центров легитимности", - отметил Лавров.